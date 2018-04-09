Voleybol Efeler Ligi'nde şampiyon Halkbank – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'nde şampiyon

    Voleybol Efeler Ligi'nde şampiyon Halkbank

    Voleybolda Efeler Ligi play-off final etabı 4. maçında , 'u yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyon oldu.

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    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:31
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