Halkbank şampiyonluk kupasını aldı – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    şampiyonluk kupasını aldı

    Voleybolda Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan , kupasını düzenlenen törenle aldı.

    Voleybolda Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan , kupasını düzenlenen törenle aldı.

    Başkent temsilcisi, play-off final etabı 4. maçında 'u 3-1 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyon oldu.

    Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

    Halkbank'a şampiyonluk kupasını TVF Başkanı Üstündağ ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Veli Ozan Çakır, madalyalarını ise TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti.

    Şampiyonluk kupasını 9. kez müzesine götüren başkent temsilcisinde oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı. Kupayla şampiyonluk pozu veren voleybolcular, mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.

    Ligi ikinci sırada tamamlayan Arkas Spor'a madalyalarını TVF Başkanı Yaşar Sezikli, ikincilik şiltini ise TRT Spor Kanal Koordinatör Yardımcısı Hakan Altürk verdi.

    FİNAL ETABINININ "EN" LERİ

    Şampiyonluk serisinin en iyi oyuncuları da belli oldu.

    En değerli oyuncu (MVP) Burutay Subaşı (Halkbank), en iyi pasör Raydel Hierrezuelo (Halkbank), en iyi smaçör Fernando Hernandez (Halkbank), en iyi orta oyuncu Mert Matic (Arkas Spor), en iyi libero Hasan Yeşilbudak (Halkbank) seçildi.

    En çok gelişme gösteren Türk oyuncuya verilen "Paidar Demir Özel Ödülü"nü ise Arkas Spor'dan Adis Lagumdzija kazandı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:30
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