Halkbank başkentte avantajlı başlıyor – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    başkentte avantajlı başlıyor

    Halkbank başkentte avantajlı başlıyor

    , Voleybol Efeler Ligi play-off finali 3. maçında yarın başkentte 'u konuk edecek.

    Lig etabını lider bitiren başkent ekibiyle, ikinci sırada tamamlayan temsilcisinin TVF Spor Salonu'nda oynanacağı maç, saat 16.00'da başlayacak.

    , play-off serisinde deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanırken ikinci maçta 3-2 kaybetmesine karşın başkente avantajlı döndü.

    Kazanılmış 3 maç üzerinden şampiyonun belli olacağı final serisinde 3 ve 4. maçlar 'da oynanacak. Bu maçların ardından seride eşitlik olursa son karşılaşma da Ankara'da yapılacak.

    HALKBANK 9, ARKAS SPOR 5. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE
    Halkbank, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 2013-2014, 2015-2016 ve 2016-2017'de rakiplerini geride bırakarak 8 şampiyonluk kazandı.

    Ligde 4 şampiyonluğu bulunan ise 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarının sonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:46
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