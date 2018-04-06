Halkbank başkentte avantajlı başlıyor
Halkbank, Voleybol Efeler Ligi play-off finali 3. maçında yarın başkentte Arkas Spor'u konuk edecek.
Lig etabını lider bitiren başkent ekibiyle, ikinci sırada tamamlayan İzmir temsilcisinin TVF Spor Salonu'nda oynanacağı maç, saat 16.00'da başlayacak.
Halkbank, play-off serisinde deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanırken ikinci maçta 3-2 kaybetmesine karşın başkente avantajlı döndü.
Kazanılmış 3 maç üzerinden şampiyonun belli olacağı final serisinde 3 ve 4. maçlar Ankara'da oynanacak. Bu maçların ardından seride eşitlik olursa son karşılaşma da Ankara'da yapılacak.
HALKBANK 9, ARKAS SPOR 5. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE
Halkbank, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 2013-2014, 2015-2016 ve 2016-2017'de rakiplerini geride bırakarak 8 şampiyonluk kazandı.
Ligde 4 şampiyonluğu bulunan Arkas Spor ise 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarının sonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:46
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‘Niyeti baştan belli!’
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Yorum
GÖRENGÖREN Göztepe Spor Hükmen 3-0 galip sayılmalı Ormanada Ömürboyu futboldan men cezası verilmeli.
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Büyük transfer bombası: Yaya Toure
Toplam 10
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eren adam 34 yaşında alınmaması lazım
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Şenol Güneş Trabzonsporlu yıldızın peşinde
Toplam 7
Yorum
özcan Beşiktaş maçı öncesi kart cezası görünce belli olmuştu zaten
Halkbank başkentte avantajlı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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