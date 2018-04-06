Halkbank başkentte avantajlı başlıyor

Lig etabını lider bitiren başkent ekibiyle, ikinci sırada tamamlayan İzmir temsilcisinin TVF Spor Salonu'nda oynanacağı maç, saat 16.00'da başlayacak.

Halkbank, play-off serisinde deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanırken ikinci maçta 3-2 kaybetmesine karşın başkente avantajlı döndü.

Kazanılmış 3 maç üzerinden şampiyonun belli olacağı final serisinde 3 ve 4. maçlar Ankara'da oynanacak. Bu maçların ardından seride eşitlik olursa son karşılaşma da Ankara'da yapılacak.

HALKBANK 9, ARKAS SPOR 5. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

Halkbank, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 2013-2014, 2015-2016 ve 2016-2017'de rakiplerini geride bırakarak 8 şampiyonluk kazandı.

Ligde 4 şampiyonluğu bulunan Arkas Spor ise 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarının sonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.