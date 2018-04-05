Voleybol Federasyonu'ndan Başkan Tuna'ya plaket – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'ndan Başkan Tuna'ya plaket

    <a href="/index/voleybol-federasyonu?id=6ef890a3-7f83-48d8-8cb3-1cad317147cf" class="" rel="tag">Voleybol Federasyonu</a>'ndan Başkan Tuna'ya plaket

    ’de düzenlenen 2017-2018 voleybol sezonu 1.Lig Erkekler Final Müsabakalarına ev sahipliği yapan Başkanı 'ya, Türkiye Başkanı Üstündağ tarafından plaket verildi.

    Final müsabakaları için geldiği 'de Başkan Tuna'yı ziyaret ederek gerek federasyona, gerekse misafir takımlara gösterdiği ilgi, alaka ve ev sahipliği için teşekkür eden Üstündağ, federasyondan teşekkür yazısı da gönderdi.

    Spora ve sporcuya sunduğu katkılarının yanı sıra Toroslar'ı Çukurova Bölgesinde en çok spor tesisine sahip bir belediye konumuna getirdiği için Başkan Tuna'yı hizmetlerinden dolayı tebrik eden Üstündağ'a, TVF Asbaşkanı Suat Güler, liglerden sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve Voleybol İl Temsilcisi Nurten Keskin de eşlik etti.

    ? Başkanı da Üstündağ ve federasyon yetkililerini Toroslar'da ağırlamaktan ve gerçekleştirilen 2017-2018 voleybol sezonu 1.Lig Erkekler Final Müsabakasına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

    Sporun birleştirici, bütünleştirici yönlerini önceleyerek dostluk ve kardeşlik üzerine kurulu bir gençlik oluşturma hedefinde olduklarını belirten Tuna, spora ve sporcuya sundukları yatırımların artarak devam edeceğini söyledi. Tuna, "Başarının alt yapı ve tesisleşmeden geçtiğine inanıyoruz. Bu çalışmalarının meyvelerini de milli takıma ve dünya şampiyonalarına sporcu göndererek alıyoruz. Ve sadece futbol alanında değil diğer spor dallarında da amatör spor kulüplerimize imkanlarımız ölçüsünde destek oluyoruz" dedi.

    Öte yandan, Toroslar Belediyesi Engelliler Akademisi'nin öğrencileri de Solhan Spor ile TFL Altekma takımları arasında oynanan 1. Lig Erkekler Final Etabı karşılaşmasına, Türkiye 'nun 60. yıl sloganı olan 'hepimiz aynı takımdayız' yazılı pankartı ile çıkarak, farkındalık oluşturmuşlardı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:36
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