Voleybol Federasyonu'ndan Başkan Tuna'ya plaket
Mersin’de düzenlenen 2017-2018 voleybol sezonu 1.Lig Erkekler Final Müsabakalarına ev sahipliği yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tarafından plaket verildi.
Spora ve sporcuya sunduğu katkılarının yanı sıra Toroslar'ı Çukurova Bölgesinde en çok spor tesisine sahip bir belediye konumuna getirdiği için Başkan Tuna'yı hizmetlerinden dolayı tebrik eden Üstündağ'a, TVF Asbaşkanı Suat Güler, liglerden sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve Mersin Voleybol İl Temsilcisi Nurten Keskin de eşlik etti.
?Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da Üstündağ ve federasyon yetkililerini Toroslar'da ağırlamaktan ve gerçekleştirilen 2017-2018 voleybol sezonu 1.Lig Erkekler Final Müsabakasına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Sporun birleştirici, bütünleştirici yönlerini önceleyerek dostluk ve kardeşlik üzerine kurulu bir gençlik oluşturma hedefinde olduklarını belirten Tuna, spora ve sporcuya sundukları yatırımların artarak devam edeceğini söyledi. Tuna, "Başarının alt yapı ve tesisleşmeden geçtiğine inanıyoruz. Bu çalışmalarının meyvelerini de milli takıma ve dünya şampiyonalarına sporcu göndererek alıyoruz. Ve sadece futbol alanında değil diğer spor dallarında da amatör spor kulüplerimize imkanlarımız ölçüsünde destek oluyoruz" dedi.
Öte yandan, Toroslar Belediyesi Engelliler Akademisi'nin öğrencileri de Solhan Spor ile TFL Altekma takımları arasında oynanan 1. Lig Erkekler Final Etabı karşılaşmasına, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 60. yıl sloganı olan 'hepimiz aynı takımdayız' yazılı pankartı ile çıkarak, farkındalık oluşturmuşlardı.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:36
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Bu oyun işi değiştirir
Toplam 2
Yorum
wolverine82 sizin hedefiniz olsa olsa 4 cülük olur başka bişey olmaz zaten kaç senedir bi büyüklüğünüz kalmadı averaj takımı sizi
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FIFA önünde şike nöbeti
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR İNŞALLAH 1461 GİBİ SÜRÜNÜN BETER OLUN O KUPAYI AĞZZINIZA ALMAYIN ÇÜNKÜ FENERBAHÇE ONU KANIRTA KANIRTA ALDI BUNUDA BÖYLE BİLİN
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Pastore çıkarması! Pazarlıklar başlıyor...
Toplam 2
Yorum
wolverine82 gelmesini istediğim forvete aboubakar yada moussa dembele yada dany welbeck ,forvet arkası yusuf yazıcı,okay yokuşlu,orta saha pastore
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