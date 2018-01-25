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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Eczacı rahat

    Eczacı rahat
    2018 CEV Kupası 8'li finaller ilk maçında İtalyan ekip Yamamay e-work Busto Arsizio'yu konuk eden VitrA, 29-27,25-18,25-27 ve 25-18'lik setlerle maçtan 3-1 galip ayrıldı. TVF Erkekler 1. Lig'de Eğirdir Elmaspor-Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:41
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