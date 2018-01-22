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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Derbide kazanan

    Derbide kazanan Fenerbahçe
    Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında F.Bahçe, deplasmanda 'ı 3-2 devirdi. Günün sonuçları şöyle: Beylikdüzü-Seramiksan: 2-3, Halkbank-Bursa BŞB: 0-3, Nilüfer-Eczacıbaşı: 0-3. Efeler Ligi'nde ise Arkas, Ziraat Bankası'nı 3-2 mağlup etti.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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