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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Filede derbi günü

    Filede derbi günü
    VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında bugün derbi oynanacak. Akatlar Spor Salonu'nda 17.00'de başlayacak maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:12
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