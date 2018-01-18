Seramiksan hayata döndü
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde arka arkaya çıktığı 5 maçtan yenilgiyle ayrılan Seramiksan, evinde Halkbank'ı geriye düştüğü karşılaşmada 3-1 yenerek kötü gidişe nokta koydu. Son 5 haftada alınan kötü sonuçların ardından nefes alan Turgutlu temsilcisinde Antrenör Suphi Doğramacı, "Maça kötü başlamamıza rağmen oyuncularımız iyi bir mücadele ortaya koydu. Son derece önemli bir 3 puan aldık. Galibiyetlerin arkasını getirmek istiyoruz" dedi.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:23
-
Soccer Physics
Toplam 31
Yorum
çavkor oyun harika siz ne anlarsınız çocuklukdan beridir aynı ve güzel oyun tşkler
-
Terim de Hamzaoğlu gibi 'hareketli golcü' istedi
Toplam 5
Yorum
olmadı başka pleanın sözleşmesi 2021 de bitiyor. loic remy de kronik sakat...
-
“Sosa ve Esteban takıma saygısızlık yaptı”
Toplam 5
Yorum
gençHamsi Bize bildiklermizi anlatma hoca , bilmediklerimizi söyle
Seramiksan hayata döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.