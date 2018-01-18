Seramiksan hayata döndü

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde arka arkaya çıktığı 5 maçtan yenilgiyle ayrılan Seramiksan, evinde Halkbank'ı geriye düştüğü karşılaşmada 3-1 yenerek kötü gidişe nokta koydu. Son 5 haftada alınan kötü sonuçların ardından nefes alan Turgutlu temsilcisinde Antrenör Suphi Doğramacı, "Maça kötü başlamamıza rağmen oyuncularımız iyi bir mücadele ortaya koydu. Son derece önemli bir 3 puan aldık. Galibiyetlerin arkasını getirmek istiyoruz" dedi.