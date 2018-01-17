Vestel Venus Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 - Beşiktaş: 1
VakıfBank Kadınlar Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi’nde 14. haftada evinde ağırladığı Beşiktaş’ı 4 sette geçti. Sarı-siyahlılar, rakibini 25-21, 25-15, 23-25 ve 25-20’lik setlerle 3-1 yenmeyi başardı ve ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Karşılaşmanın ilk setinde teknik molayı 12-11 önde tamamlayan VakıfBank, 25-21'le durumu 1-0 yaptı. Sarı-siyahlılar teknik molasını 12-6 avantajlı noktaladığı ikinci seti ise 25-15 aldı: 2-0. Beşiktaş, 3. Seti 25-23 kazanarak durumu 2-1'e getirse de VakıfBank, 4. seti 25-20 önde tamamlayarak salondan 3-1 galip ayrıldı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:40
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'Bana yeni oyuncu verecekler'
Toplam 7
Yorum
madem ki gidecek neden oynattın aykutttt...
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Toplam 13
Yorum
Düsseldorf'lu Gs klüp başkanının verdigi örnek cevaptan niye bahsedilmiyorki ? O cevap,,, Benfica'nin yaptıgı spor dışı davranıştan çok daha önemli !
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Toplam 10
Yorum
hakan Vah FB ye vah Böyle büyük bir kulübün Hocası bu kadar acemi olamaz. 3. ligde takım çalıştıran hoca bile gidecek Yiğit hanı oynatmazdı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 - Beşiktaş: 1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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