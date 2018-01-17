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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    : VakıfBank: 3 - : 1

    Vestel Venus Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 - Beşiktaş: 1

    VakıfBank Kadınlar Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi’nde 14. haftada evinde ağırladığı ’ı 4 sette geçti. Sarı-siyahlılar, rakibini 25-21, 25-15, 23-25 ve 25-20’lik setlerle 3-1 yenmeyi başardı ve ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

    Son FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, 'nde 14. Hafta maçında konuk ettiği 'ı dört set sonunda yendi. Sarı-siyahlılar, rakibini 25-21, 25-15, 23-25 ve 25-20'lik setlerle geçti ve ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

    Karşılaşmanın ilk setinde teknik molayı 12-11 önde tamamlayan VakıfBank, 25-21'le durumu 1-0 yaptı. Sarı-siyahlılar teknik molasını 12-6 avantajlı noktaladığı ikinci seti ise 25-15 aldı: 2-0. Beşiktaş, 3. Seti 25-23 kazanarak durumu 2-1'e getirse de VakıfBank, 4. seti 25-20 önde tamamlayarak salondan 3-1 galip ayrıldı.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:40
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