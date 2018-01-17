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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Sultanlarda 14. hafta

    Sultanlarda 14. hafta
    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 14. hafta maçlarıyla devam edilecek. Günün programı şöyle: 16.00: Vakıfbank-Beşiktaş, 16.30: Seramiksan- , 17.30: BŞB-Çanakkale, 18.30: Fenerbahçe-Beylikdüzü, 19.00 Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:59
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