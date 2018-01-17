Arkas Spor, İtalya deplasmanında
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Trentino Diatec ile karşı karşıya gelecek.
Trento kentindeki Palatrento Spor Salonu'nda TSİ 22.30'da başlayacak müsabakada Bulgaristan'dan Dobromir Dobrev ile Çekya'dan Vlastimil Kovar hakem ikilisi görev yapacak.
Arkas Spor, gruptaki ilk maçında evinde Polonya ekibi Zaksa'ya 3-0, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda Belçika temsilcisi Noliko'ya 3-2 mağlup olmuştu. Grubun diğer maçında ise Zaksa ile Noliko bugün Polonya'da karşılaşacak.
Avrupa kupalarında 94. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 93 karşılaşmada 53 galibiyet, 40 yenilgi aldı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:05
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Kartal'da ilk hedef Welbeck
Toplam 2
Yorum
Kartalım Bence bu transfer nokta atışı olur. Bunu alırlarsa sezon sonu negredoyu satma ihtimalimiz de olabilir. Larin de pişmiş olur. Goll Show.. :)
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Beşiktaş'ın forvetine Çin'den kanca
Toplam 1
Yorum
TCelcius Lan boş yapmayın 20m versinler alsınlar çinliler saçma sapan muhabbetler yapmayın o paraya mustafayı satarız ancak
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İşte Demba Ba'nın Kartal'dan istediği rakam!
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 GİDERKEN PARA KAZANDIRIP GİTTİ HAKKINI YEMEMEK LAZIM.7 DEĞİLDE 2,5 SENE İÇİN 4,5 MİLYON OLABİLİR.BİDE PERFORMANSINA GÖRE BU YÜKSELEBİLİR.
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