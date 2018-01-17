Arkas Spor, İtalya deplasmanında

Trento kentindeki Palatrento Spor Salonu'nda TSİ 22.30'da başlayacak müsabakada Bulgaristan'dan Dobromir Dobrev ile Çekya'dan Vlastimil Kovar hakem ikilisi görev yapacak.

Arkas Spor, gruptaki ilk maçında evinde Polonya ekibi Zaksa'ya 3-0, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda Belçika temsilcisi Noliko'ya 3-2 mağlup olmuştu. Grubun diğer maçında ise Zaksa ile Noliko bugün Polonya'da karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 94. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 93 karşılaşmada 53 galibiyet, 40 yenilgi aldı.