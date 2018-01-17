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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    , deplasmanında

    Arkas Spor, İtalya deplasmanında

    Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda temsilcisi Trentino Diatec ile karşı karşıya gelecek.

    Trento kentindeki Palatrento Spor Salonu'nda TSİ 22.30'da başlayacak müsabakada 'dan Dobromir Dobrev ile Çekya'dan Vlastimil Kovar hakem ikilisi görev yapacak.

    , gruptaki ilk maçında evinde Polonya ekibi Zaksa'ya 3-0, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda temsilcisi Noliko'ya 3-2 mağlup olmuştu. Grubun diğer maçında ise Zaksa ile Noliko bugün Polonya'da karşılaşacak.

    Avrupa kupalarında 94. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 93 karşılaşmada 53 galibiyet, 40 yenilgi aldı.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:05
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