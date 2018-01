Voleybolda temsilcilerimiz Avrupa sahnesinde

2018 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisindeki temsilcilerimizden Arkas Spor, E Grubu'ndaki üçüncü maçında, 18 Ocak Perşembe günü, TSİ 22.30'da, İtalya'nın Trentino Volley Diatec takımına konuk olacak. Trentino şehrinde, 4000 seyirci kapasiteli Palatrento'da oynanacak.



FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ CUCİNE LUBE CİVİTANOVA

2018 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisindeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise A Grubu'ndaki üçüncü maçında, 17 Ocak Çarşamba günü, TSİ 22.30'da, İtalya'nın Cucine Lube Civitanova takımına konuk olacak. Civitanova Marche şehrinde, 4200 seyirci kapasiteli Eurosuole Forum'da oynanacak.



HALKBANK, FORD STORE LEVORANTA SASTAMALA'YI AĞIRLAYACAK

2018 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisindeki temsilcilerimizden Halkbank, B Grubu'ndaki üçüncü maçında, 17 Ocak Çarşamba günü, saat 17.30'da, Finlandiya'nın Ford Store Levoranta Sastamala takımıyla karşılaşacak. Müsabakaz TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.



ZİRAAT BANKASI, 8'Lİ FİNALLER TURU İLK MAÇI İÇİN KONYA'DA

Ülkemizi 2018 CEV Kupası erkekler kategorisinde temsil eden Ziraat Bankası, 8'li Finaller Turu ilk maçında yarın saat 19.00'da, Almanya'nın SWD Powervolleys Düren takımını Konya'da, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda ağırlayacak. Karşılaşmanın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü, TSİ 21.00'de, Almanya'nın Düren şehrinde, 2900 seyirci kapasiteli Arena Kreis'te oynanacak.



Ziraat Bankası, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, adını 2018 CEV Kupası erkekler kategorisinde 4'lü Finaller turuna yazdıracak. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip 4'lü Finaller turundaki yerini alacak. Ziraat Bankası, turu geçmesi durumunda, 4'lü Finaller etabında, SK Posojilnica Aich-Dob (Avusturya) - Lindemans Aalst (Belçika) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



MALİYE PİYANGO, STROİTEL MİNSK KARŞISINDA

2018 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Maliye Piyango, 8'li Finaller Turu ilk maçında 17 Ocak saat 20.00'de, Beyaz Rusya'nın Stroitel Minsk takımını TVF Başkent Voleybol Salonu'nda ağırlayacak. Karşılaşmanın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü, Türkiye saati ile 18.30'da, Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'te, 4000 seyirci kapasiteli Palace of Sport Uruchje'te oynanacak.



Temsilcimiz, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, adını 2018 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde 4'lü Finaller turuna yazdıracak. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip 4'lü Finaller turundaki yerini alacak. Maliye Piyango, turu geçmesi durumunda, 4'lü Finaller etabında, Montana Volley (Bulgaristan) - Foinikas Syros V.C. (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.