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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Eczacıbaşı Kartal’ı geçti

    Eczacıbaşı Kartal’ı geçti
    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, 'ı deplasmanda (25-18,19-25,19-25,13-25)
    3-1 mağlup etti. Günün diğer maçlarında Galatasaray, İlbank'ı 3-1 (17- 25, 25-16, 25-20, 25-7); Halkbank da Fenerbahçe'yi 3-1'le (25-19, 25-18, 17-25, 25-18) geçmeyi başardı.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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