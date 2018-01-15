Eczacıbaşı Kartal’ı geçti
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı deplasmanda (25-18,19-25,19-25,13-25)
3-1 mağlup etti. Günün diğer maçlarında Galatasaray, İlbank'ı 3-1 (17- 25, 25-16, 25-20, 25-7); Halkbank da Fenerbahçe'yi 3-1'le (25-19, 25-18, 17-25, 25-18) geçmeyi başardı.
3-1 mağlup etti. Günün diğer maçlarında Galatasaray, İlbank'ı 3-1 (17- 25, 25-16, 25-20, 25-7); Halkbank da Fenerbahçe'yi 3-1'le (25-19, 25-18, 17-25, 25-18) geçmeyi başardı.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Kocaman'dan şaşırtan karar! Mehmet Topal...
Toplam 1
Yorum
ilkay Mehmet gorev adamı ama asla bir büyük takım oyuncusu olamadı
-
Beşiktaş'a dev teklif: 7 milyon €!
Toplam 1
Yorum
hakan hemen !
-
Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de...
Toplam 7
Yorum
taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
Eczacıbaşı Kartal’ı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.