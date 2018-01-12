Voleybol'da haftanın programı
Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 13. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Kula)
15.00 Halkbank- Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)
15.00 Arkas Spor-Maliye Piyango (Atatürk Vestel Venus)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Haldun Alagaş)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
Efeler Ligi'nde haftanın ilk karşılaşmasında 10 Ocak Çarşamba günü Ziraat Bankası, deplasmanda TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 mağlup etmişti.
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Bugün:
18.30 Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Anafartalar)
14 Ocak Pazar:
14.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA (BJK Akatlar)
14.00 Galatasaray-İlbank (Galatasaray Park)
15.00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Seramiksan (Cengiz Göllü)
19.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:19
-
Elden kaçıyorlar
Toplam 3
Yorum
Mert aziz mahmut ve aykutun taraftarı oyalamak için yaptığı yalan haberler fenerbahçe transfer yapmayacak şampiynluğu bu futbolcularla kovalayaca
-
Ibrahimovic bombası
Toplam 9
Yorum
fbcan fiko gelen parayı böyle savurmaz. Şenol güneş de kaprisli oyuncu istemez zaten başında bi q7 var zaten o yetiyordur.
-
İspanya’ya F.Bahçe damgası
Toplam 1
Yorum
burak Hocam yakışırr az bile
Voleybol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.