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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Voleybol'da haftanın programı

    Voleybol'da haftanın programı

    Voleybolda ve 'ne 13. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Efeler Ligi

    Yarın:

    14.00 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Kula)

    15.00 Halkbank- Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)

    15.00 Arkas Spor-Maliye Piyango (Atatürk Vestel Venus)

    17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Haldun Alagaş)

    19.00 Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

    'nde haftanın ilk karşılaşmasında 10 Ocak Çarşamba günü Ziraat Bankası, deplasmanda TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 mağlup etmişti.

    - Vestel Venus Sultanlar Ligi

    Bugün:

    18.30 Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Anafartalar)

    14 Ocak Pazar:

    14.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA (BJK Akatlar)

    14.00 Galatasaray-İlbank (Galatasaray Park)

    15.00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)

    17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Seramiksan (Cengiz Göllü)

    19.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:19
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