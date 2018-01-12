Voleybol'da haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Efeler Ligi



Yarın:

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Kula)

15.00 Halkbank- Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)

15.00 Arkas Spor-Maliye Piyango (Atatürk Vestel Venus)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Haldun Alagaş)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

Efeler Ligi'nde haftanın ilk karşılaşmasında 10 Ocak Çarşamba günü Ziraat Bankası, deplasmanda TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 mağlup etmişti.

- Vestel Venus Sultanlar Ligi



Bugün:

18.30 Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Anafartalar)

14 Ocak Pazar:

14.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA (BJK Akatlar)

14.00 Galatasaray-İlbank (Galatasaray Park)

15.00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)

17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Seramiksan (Cengiz Göllü)

19.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)