KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda son olarak hafta içi mesaisinde konuk ettiği Arkasspor'u 3-2 yenerek galibiyet serisini 3 haftaya çıkaran Karşıyaka, yarın deplasmanda Sarıyer'le kozlarını paylaşacak. Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Aynı saatte Arkasspor evinde Yeşilyurt'la karşı karşıya gelecek. Grupta ayrıca 14.00'te Rota Koleji-Balıkesir BŞB ve Salihli Bld-Manisa BŞB maçları oynanacak.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:54
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Voleybolda derbi mücadelesi
Toplam 2
Yorum
k. hangi derbi !? 3-0 alır Fenerbahçe ..!
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 10
Yorum
OLumsuz eleştirelere Hangi milli, maçtı hatırlayamadım ama atak dahi yapamıyorduk.E.Mor girdi taraftar çoştoğu gibi defansı resmen salladı.Nankör olmayalım
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Sürpriz transfer Pato
Toplam 9
Yorum
Gsli Ah alan biri varsa o da tudordur karakter olsa takımını satıp bize gelmezdi
Karşıyaka filede Sarıyer önünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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