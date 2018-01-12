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    12 Ocak 2018, Cuma
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    filede önünde

    Karşıyaka filede Sarıyer önünde

    KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda son olarak hafta içi mesaisinde konuk ettiği Arkasspor'u 3-2 yenerek galibiyet serisini 3 haftaya çıkaran , yarın deplasmanda 'le kozlarını paylaşacak. Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Aynı saatte Arkasspor evinde Yeşilyurt'la karşı karşıya gelecek. Grupta ayrıca 14.00'te Rota Koleji-Balıkesir BŞB ve Salihli Bld-Manisa BŞB maçları oynanacak.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:54
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