Karşılaşmayı, ev sahibi Beşiktaş'ı 19-25, 13-25 ve 14-25'lik setlerle 0-3 mağlup eden Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe, 8'inci galibiyetini elde ederken, Beşiktaş ise 11'inci mağlubiyetini aldı.



Efeler Ligi'nde 12'nci haftanın toplu sonuçları şu şekilde:

Galatasaray HDI Sigorta - Arkas Spor: 1 - 3 (14-25, 25-27, 25-22, 19-25)

Maliye Piyango - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik: 3 - 0 (25-15, 25-17, 25-14)

Ziraat Bankası - Jeopark Kula Bld.: 3 - 1 (21-25, 25-21, 25-22, 25-19)

İnegöl Bld. - Halkbank: 0 - 3 (28-30, 23-25, 24-26)

Afyon Bld. Yüntaş - İstanbul BBSK: 3 - 0 (25-21, 25-19, 27-25)



