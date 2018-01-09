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    09 Ocak 2018, Salı
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    File derbisinde kazanan

    File derbisinde kazanan <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>

    'nde 12'nci hafta bugün, Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanan - müsabakasıyla sona erdi.

    Karşılaşmayı, ev sahibi 'ı 19-25, 13-25 ve 14-25'lik setlerle 0-3 mağlup eden kazandı. Bu sonuçla , 8'inci galibiyetini elde ederken, ise 11'inci mağlubiyetini aldı.

    'nde 12'nci haftanın toplu sonuçları şu şekilde:
    Galatasaray HDI Sigorta - : 1 - 3 (14-25, 25-27, 25-22, 19-25)
    Maliye Piyango - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik: 3 - 0 (25-15, 25-17, 25-14)
    Ziraat Bankası - Jeopark Kula Bld.: 3 - 1 (21-25, 25-21, 25-22, 25-19)
    İnegöl Bld. - Halkbank: 0 - 3 (28-30, 23-25, 24-26)
    Afyon Bld. Yüntaş - İstanbul BBSK: 3 - 0 (25-21, 25-19, 27-25)

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:47
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