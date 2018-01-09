;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    tur aşkına

    Eczacıbaşı VitrA tur aşkına

    Takımı, CEV Kupası 16'lı finaller turu rövanş maçında yarın 'nın VC Oudegem ekibini konuk edecek.

    Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 17.30'da başlayacak. İlk maçta rakibini deplasmanda 3-0 yenerek önemli bir avantaj elde eden , yarınki karşılaşmayı 3-2 kaybetse bile adını 8'li finaller etabına yazdıracak. Konuk ekip, müsabakayı 3-0 veya 3-1 kazanması halinde tur atlayacak takım, altın sette belirlenecek.



    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eczacıbaşı VitrA tur aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN