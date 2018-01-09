Eczacıbaşı VitrA tur aşkına
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı finaller turu rövanş maçında yarın Belçika'nın VC Oudegem ekibini konuk edecek.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:48
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Balotelli kapışması
Toplam 9
Yorum
Enda Balotelli sorunlu bi adam ama BJK de kendini bulur futbolda çıkış yakalar diye tahmin ediyorum.
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İkinci yarı başarılı olacağız
Toplam 1
Yorum
M.KARAMAN VİRA BİSMİLLAH YOLUNUZ AÇIK OLSUN
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Yaşanacak çok şampiyonluk var
Toplam 2
Yorum
bjk advers Sen kendine üzül Persie oynamadan sen ise oynadığın halde takım için hiç bir şey yapmayanlar dansın takıma olan katkın sıfır bunu düşün !
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