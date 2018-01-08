Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Rusya deplasmanında
Galatasaray Kadın Voleybol Takım, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında yarın Rusya'nın Dinamo Moskova takımına konuk olacak.
Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Gruptaki ilk maçta VakıfBank'a 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, 3. sırada yer alırken, Polonya'nın Grot Budowlani takımını deplasmanda 3-0'la geçen Dinamo Moskova ise lider durumda bulunuyor.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:42
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İnter kapıda!
Toplam 8
Yorum
bozmayın Maicon Muslera Mariano Fernando dışında herkesi satın. Bu seviyedeki oyuncuları getiremiyoruz.
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L. City'den Slimani açıklaması! Beşiktaş...
Toplam 1
Yorum
TCelcius Leicester da 10 sene dursun bu oyun planıyla patlama yapamaz.tam bizim oyun anlayışımıza uygun oyuncu bende sanmıyorum göndereceklerini
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6 aylığına Paolo De Ceglie
Toplam 2
Yorum
borego takım resmen kiralık oyuncular kampına döndü. fener günü kurtarma peşinde. ileriye dönük hiç bir plan ve proğramı yok. bir umutta yok.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Rusya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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