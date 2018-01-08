;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    , deplasmanında

    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Rusya deplasmanında

    Galatasaray Kadın Voleybol Takım, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında yarın 'nın takımına konuk olacak.

    Spor Sarayı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Gruptaki ilk maçta VakıfBank'a 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, 3. sırada yer alırken, Polonya'nın Grot Budowlani takımını deplasmanda 3-0'la geçen Dinamo Moskova ise lider durumda bulunuyor.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Rusya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN