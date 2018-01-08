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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    rahat geçti

    Beşiktaş rahat geçti
    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. yarının ilk haftasında Beşiktaş, İlbank'a konuk oldu. TVF Başkent Salonu'ndaki maçta rakibini 3-0 (18-25, 15-25, 16-25) geçerek rahat bir galibiyet aldı. Günün diğer sonuçları: Fenerbahçe-Bursa BŞB: 3-2, Seramiksan-Çanakkale: 2-3, Eczacıbaşı-Beylikdüzü: 3-0.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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