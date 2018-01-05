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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Manisa’nın Sultanları Canbolat’a emanet

    Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden ile anlaşmaya varan tecrübeli antrenör , kendisini bir buçuk yıllığına yeşil-beyazlı kulübe bağlayan imzayı attı. İmza töreninde konuşan Canbolat, kaybetmeyi sevmediğini belirterek yeşil-beyazlı ekibi bir üst lige çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

    Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Burhan Şaik Canbolat'ı takımın başına getirdi. Tecrübeli antrenör Canbolat, bir buçuk yıllığına yeşil-beyazlı kulübe bağlayan imzayı attı. Halil Onultmak Spor Tesislerindeki imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan da hazır bulundu. İmza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan, tecrübesi ve bilgisi ile bu camianın bilinen bir hocasıyla anlaştıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Takımımıza yakışan bir hoca ile anlaştığımıza inanıyoruz. Sezon ortasında bir değişiklik yapma kararı almıştık. Tecrübesi ve bilgisi ile bu camianın bilinen bir hocasıyla anlaştığımız için mutluyum. Sezon başındaki heyecanım yeniden canlandı. Hocamızla beraber yeşil-beyazlı kulübe güzel başarılar kazandıracağımıza inanıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

    "Kaybetmeyi sevmem"
    Yaklaşık 20 yıl voleybol oynayan ve 15 yıl İlbank'ın antrenörlüğünü yaptığı sonra Kazakistan'ın Altay takımını çalıştıran tecrübeli hoca Canbolat, hedeflerinin yeşil-beyazlı ekibi 'ne çıkarmak olduğunu belirtti. Canbolat, "Hedeflerimiz var. Yeşil-beyazlı kulübün gerçekten Sultanlar Ligi'ni hak eden tesisleri ve imkanları var. İnşallah sezon sonuna kadar bu doğrultuda her şeyi yapacağız. Manisa takımını bir üst lige çıkarmak için hep beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:58
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