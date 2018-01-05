Manisa’nın Sultanları Canbolat’a emanet
Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Burhan Şaik Canbolat'ı takımın başına getirdi. Tecrübeli antrenör Canbolat, bir buçuk yıllığına yeşil-beyazlı kulübe bağlayan imzayı attı. Halil Onultmak Spor Tesislerindeki imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan da hazır bulundu. İmza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan, tecrübesi ve bilgisi ile bu camianın bilinen bir hocasıyla anlaştıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Takımımıza yakışan bir hoca ile anlaştığımıza inanıyoruz. Sezon ortasında bir değişiklik yapma kararı almıştık. Tecrübesi ve bilgisi ile bu camianın bilinen bir hocasıyla anlaştığımız için mutluyum. Sezon başındaki heyecanım yeniden canlandı. Hocamızla beraber yeşil-beyazlı kulübe güzel başarılar kazandıracağımıza inanıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.
"Kaybetmeyi sevmem"
Yaklaşık 20 yıl voleybol oynayan ve 15 yıl İlbank'ın antrenörlüğünü yaptığı sonra Kazakistan'ın Altay takımını çalıştıran tecrübeli hoca Canbolat, hedeflerinin yeşil-beyazlı ekibi Sultanlar Ligi'ne çıkarmak olduğunu belirtti. Canbolat, "Hedeflerimiz var. Yeşil-beyazlı kulübün gerçekten Sultanlar Ligi'ni hak eden tesisleri ve imkanları var. İnşallah sezon sonuna kadar bu doğrultuda her şeyi yapacağız. Manisa takımını bir üst lige çıkarmak için hep beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:58
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‘Janssen’ etkisiyle kaldı
Toplam 8
Yorum
alik persie ve fernandao oldukça fb şampiyon olamaz.yerine alınmasa bile kiralık çok oyuncu var.
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3 büyüklerden Münir Özkul mesajı
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK MEKANI CENNET OLSUN NURLAR İÇİNDE YATSIN. (ADAM)LARIN NESLİ TÜKENİYOR BÖYLE ASİL VEFAKAR CEFAKAR İNSANLAR GÜNÜMÜZ NESLİNDEN (ÇIKAR MI.!?)
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Emre Belözoğlu antrenmanı yarıda bıraktı
Toplam 1
Yorum
gSLI Bu adam hala top oynuyor helal olsun valla...
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