Karşıyaka filede derbiye çıkıyor
KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda ilk yarıyı 7. sırada tamamlayan Karşıyaka, ikinci devrenin ilk sınavında düşme hattındaki İzmir Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Celal Atik Spor Salonu'ndaki İzmir derbisi saat 18.00'de başlayacak. Grupta 14.00'te Rota Koleji-Gez Grup Maltepe Yalıspor, Salihli Bld-Yeşilyurt, 15.00'te Arkasspor-THY, 16.00'da ise Manisa BŞB-Alaşehir Bld karşı karşıya gelecek.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:41
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Nabir Dirar o listede
Toplam 4
Yorum
koyucu sağ bek olarak iyi ama sağ açık olarak hiçte iç açıcı bir performans sergilemedi 1-2 maç haricinde.
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Kevin gitmek istiyor mu?
Toplam 1
Yorum
emre hocam bu oyuncuyu alın boyle oyuncu bıta tekgelmez mırsallas galatasarayda basarılı olacak
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Persie dönemi bitti
Toplam 18
Yorum
yavuz bence gitsin gidecekler arasında başkanında artık çekilmesi gerek koskoca takımı mafetdi bitirdi yeter çekilsin aziz bey çiftligi oldu
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