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    05 Ocak 2018, Cuma
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    filede derbiye çıkıyor

    Karşıyaka filede derbiye çıkıyor

    KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda ilk yarıyı 7. sırada tamamlayan , ikinci devrenin ilk sınavında düşme hattındaki Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Celal Atik Spor Salonu'ndaki İzmir derbisi saat 18.00'de başlayacak. Grupta 14.00'te Rota Koleji-Gez Grup Maltepe Yalıspor, Salihli Bld-Yeşilyurt, 15.00'te Arkasspor-THY, 16.00'da ise Manisa BŞB-Alaşehir Bld karşı karşıya gelecek.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:41
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