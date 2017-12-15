 Erkekler Kupa Voley başladı – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Erkekler Kupa Voley başladı

    Erkekler Kupa Voley başladı

    TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler Kupa Voley Şampiyonası'nın çeyrek final karşılamaları, Şanlıurfa'da başladı.

    11 Nisan Spor Salonu'nda 3 gün sürecek şampiyonanın çeyrek final müsabakaları Halkbank ile Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor, Arkas Spor, Maliye Piyango, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe, Halkbank ve Galatasaray HDI Sigorta takımlarının mücadele edeceği şampiyonaya, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

    Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Ahmet Göksu, Türkiye liglerinin 8 önemli takımın mücadele edeceği şampiyonanın, final karşılaşmasının pazar günü oynanacağını belirterek, "Voleybolu Şanlıurfa'ya getirdik. Türkiye liglerinde yer alan 8 tane önemli takım burada. Kıyasıya bir mücadele sonunda, Kupa Voley Şampiyonu belli olacak. Bugün karşılaşmalar sonucunda 4 takım elenmiş olacak yarın ise yarı final oynanacak. Pazar günü de final maçı oynanacak. Final maçında 1 takımımız şampiyon olacak. Şanlıurfa'nın değerli halkına ve seyircisine Kupa Voley'i getirterek bir voleybol ziyafeti yaşatıyoruz. İnşallah turnuva kazasız belasız çok güzel sonuçlanır" diye konuştu.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:59
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