 Seramiksan Nilay ile anlaşmaya vardı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Nilay ile anlaşmaya vardı

    <a href="/index/seramiksan?id=9c07e98a-1840-4ecf-89b7-605a714682c5" class="" rel="tag">Seramiksan</a> Nilay ile anlaşmaya vardı

    VESTEL Venüs Sultanlar Ligi'nde Play-Out hattında yer alan 'ın Bursa Büyükşehir Belediyespor'un tecrübeli pasörü Nilay Özdemir ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    Nilay ile el sıkışan Turgutlu ekibinin genç oyuncusu Sıla Çalışkan'ın da Bursa BŞB'ye transfer olduğu ifade edildi. Fenerbahçe, Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank gibi takımlarda da görev yapan Nilay'ın Kupa Voley'deki İlbank maçı öncesi 'a imza atması bekleniyor.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:36
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