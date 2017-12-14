Nilay ile el sıkışan Turgutlu ekibinin genç oyuncusu Sıla Çalışkan'ın da Bursa BŞB'ye transfer olduğu ifade edildi. Fenerbahçe, Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank gibi takımlarda da görev yapan Nilay'ın Kupa Voley'deki İlbank maçı öncesi Seramiksan'a imza atması bekleniyor.