Seramiksan Nilay ile anlaşmaya vardı
VESTEL Venüs Sultanlar Ligi'nde Play-Out hattında yer alan Seramiksan'ın Bursa Büyükşehir Belediyespor'un tecrübeli pasörü Nilay Özdemir ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Nilay ile el sıkışan Turgutlu ekibinin genç oyuncusu Sıla Çalışkan'ın da Bursa BŞB'ye transfer olduğu ifade edildi. Fenerbahçe, Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank gibi takımlarda da görev yapan Nilay'ın Kupa Voley'deki İlbank maçı öncesi Seramiksan'a imza atması bekleniyor.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:36
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Cenk Tosun'a Bundesliga'dan talip!
Toplam 4
Yorum
Fiko Cenki de birine kakalayamadılar. Hergün biri 150 milyon veriyor her ne hikmetse hala elde kalıyor.1 milyon bile veren çıkmaz bu balona.
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Caner: Arkamda olun
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BEŞİKTAŞ İÇİN BİR ŞEY YAPMAK İSTİYORSAN ÖNCE ADAM OLMAN LAZIM.! İLK GELDİĞİNDE SEVDİK SENİ..AYLARDIR SAKAT KALDIN HASRETLE BEKLEDİK!!!
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Sağ bek adaylarına veto
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 SCOUT EKİPLERİNİZİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİN SAYIN BAŞKAN..YATIYORLAR.. YILLARDIR KAÇ TANE FUTBOLCU KEŞFEDİP BEŞİKTAŞA KAZANDIRDILAR.!
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