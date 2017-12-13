Karşıyaka'nın yüzü gülüyor
Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda üst üste 4 mağlubiyet aldıktan sonra 2 maçını kazanıp Play-Off yarışındaki iddiasını yeniden kanıtlayan Karşıyaka'da yüzler gülmeye başladı.
"Arka arkaya aldığımız mağlubiyetlerin ardından yeniden kazanma alışkanlığımızı elde etmeye başladık" diyen Antrenör Tamer Çamlıbel, "Hafta sonunda ligin en çok yatırım yapan takımlarından birisi olsa Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacağız. Rakibimiz 4 haftadır kazanamıyor ve çıkış arıyorlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Her zaman olduğu gibi kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Pazar günü en büyük görev taraftarımıza düşüyor. Onlar arkamızda olduğu sürece yaptıklarımız ortada. Salonu doldurarak gücümüze güç katacaklarından eminim" dedi.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:20
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Ryan Donk'a talip var!
Toplam 3
Yorum
tunay Donk bu kadar kolay silinmemeliydi . bir çok takımda rahat oynar .
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Cengiz Ünder, Bundesliga yolcusu
Toplam 4
Yorum
SSS AVRUPADA NE VAR KARDEŞİM..TÜRKİYEDE KALIN FUTBOLUMUZ GELİŞSİN AVRUPA BİZE GELSİN...PARAYSA BURADADA VAR....
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İlginç diyalog: Biz seni yedirmeyiz dedikçe...
Toplam 13
Yorum
orkun C* aynısını fırsat bulunca ŞEnol hocaya yapmak içinde her fırsatı değerlendiren hazımsız gazeteci haberi. seviyopruz Caneri
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