 Ziraat’ten 10’da 10 – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Ziraat’ten 10’da 10

    Ziraat’ten 10’da 10
    Voleybol Efeler Ligi'nde 10'da 10 yapan Ziraat Bankası, tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Başantrenör Milenkoski: "Realist olmak gerekirse 10'da 10 beklemiyorduk çünkü Avrupa'nın en önemli liglerinden birinde oynuyoruz" dedi.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
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