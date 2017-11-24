 Kicker’i tersledi – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Kicker’i tersledi

    Kicker’i tersledi
    WOLFSBURG'da forma giyen milli futbolcumuz , Kicker muhabirini tersledi. "Dünya Kupası'na katılamadınız. Almanya'da oynamama kararından pişman mısınız?" sorusuna Yunus, "Hayır hiçbir zaman" yanıtını verdi.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:42
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