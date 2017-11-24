 Halkbank'ta transfer – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Halkbank'ta transfer

    Halkbank'ta transfer

    Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, kadrosunu Bulgar pasör çaprazı ile güçlendirdi.

    Başkent kulübünden yapılan açıklamada, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 2,15 metre boyundaki Bulgar Chernokozhev'in transfer edildiği bildirildi.

    Açıklamada, geçen yıl İtalya ekibi Sir Sicoma Colussi Perugia ile Şampiyonlar Ligi'nde ikincilik yaşayan 1995 doğumlu sporcunun, smaç yüksekliğinin 3,65 metre ve blok yüksekliğinin 3,40 metre olduğu belirtildi.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:03
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