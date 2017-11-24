Halkbank'ta transfer
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, kadrosunu Bulgar pasör çaprazı Velizar Chernokozhev ile güçlendirdi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 2,15 metre boyundaki Bulgar Chernokozhev'in transfer edildiği bildirildi.
Açıklamada, geçen yıl İtalya ekibi Sir Sicoma Colussi Perugia ile Şampiyonlar Ligi'nde ikincilik yaşayan 1995 doğumlu sporcunun, smaç yüksekliğinin 3,65 metre ve blok yüksekliğinin 3,40 metre olduğu belirtildi.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:03
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
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Aygo Ikinci sinif almanyanin bir Köy takimindan rezil bir futbol anlayisiyla üc gol yemek utanc verici, verdigim bilet parasina yazik, tüm sempti
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Yapma bunu Konya
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SenoL34 Golde bana göre en hatalı isim kaleciydi. Topu içeri atan Fulbolcuyuda o şaşırttı diye düşünüyorum ama takım olarak laubali olmanın bedeli.
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