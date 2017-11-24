Filede zirve mücadelesi
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında VakıfBank, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Ligde yaptığı 8 müsabakayı da kazanan Fenerbahçe lider durumda bulunurken, bir maç kaybeden sarı-siyahlılar averajla üçüncü sırada yer alıyor.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:51
-
Messi, City’ye
Toplam 3
Yorum
Messi 400 mil. Euro ya M.city gider yıllık 30 mil euro imza parası , aynı etkili futbolunu orada da gösterir çünkü o dünyanın en iyisi nokta.
-
Muslera’ya ağır fatura!
Toplam 1
Yorum
salih muslera yantoplara hiç çıkmıyor aslında çok abartılıyor orta bir kaleci.
-
Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 12
Yorum
Kıl Bu ne yaa..>Akılları sıra espri mi yapmışlar yada kapak ..utanmazlar..
Filede zirve mücadelesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.