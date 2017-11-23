Ziraat Bankası'nın bileği bükülmüyor

Müzesinde lig şampiyonluğu kupası bulunmayan başkent ekibi, bu sezonki yüksek performansıyla dikkati çekiyor.

Ligde oynadığı 10 maçı da kazanan ve lider durumda bulunan Ziraat Bankası, sezon sonunda mutlu sona ulaşarak tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

Ziraat Bankası'nın başarısında büyük emeği bulunan, aynı zamanda A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı da çalıştıran Makedon başantrenör Joshko Milenkoski, oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milenkoski, Ziraat Bankası'nı öncelikle kurumsal niteliği nedeniyle tercih ettiğini söyledi.

Türkiye'de daha önce Maliye Piyango'yu çalıştıran Makedon başantrenör, "6 senedir Ankara'dayım ve burada yaşamayı çok seviyorum. Aynı zamanda burada federasyona yakınım çünkü milli takımla devam eden bir sözleşmem var." dedi.

Milenkoski, lige çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Realist olmak gerekirse 10'da 10 gibi bir sonuç beklemiyorduk çünkü Avrupa'nın en önemli liglerinden birinde oynuyoruz. Bundan dolayı çok memnunum. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Umarım, ligin ilerleyen döneminde de aynı başarıyı devam ettirir ve şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası'nın tarihinde lig şampiyonluğunun bulunmadığına işaret eden Milenkoski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sezon ilk başta Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Arkasından lig şampiyonluğuyla ilgili çok büyük bir çabamız olacak. Umarım onu da kazanırız. CEV Kupası'nda ise ilk maçımızı Romanya'nın Craiova takımıyla oynayacağız. Bu kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Türkiye ligi ve Avrupa için iyi bir kadromuz var."

Milenkoski, CEV Kupası'nda güçlü takımların da mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Belgorod ve Verona gibi ekol takımlar var. En az bizim kadar iyi ve köklü takımlar. Umarım bunlarla yarı finalde karşılaşırız. Kupayı kazanmamız imkansız değil. Çok iyi bir takımımız var ama öncelikli hedefimiz yarı final ya da final oynamak. Bunun için elimizden gelen maksimum performansı sergileyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk devrenin son maçında hafta sonu Halkbank ile oynayacakları başkent derbisine değinen Milenkoski, ligin en iyi iki takımının karşılaşacağını ifade etti.

Makedon başantrenör, devre arasına lider girmeyi garantilediklerini işaret ederek, "Çok büyük bir prestij maçı. Ankara için büyük bir derbi olacak. Kazanmak istiyoruz." yorumunu yaptı.



- "Yeni bir milli takım oluşturacağız"

A Milli Takım'ın geleceğiyle ilgili de konuşan Milenkoski, yeni bir yapılanmaya gideceklerinin altını çizdi.

Milenkoski, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda önemli işler yaptıklarını belirterek, milli takımın geleceğiyle ilgili şunları kaydetti:

"Bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na direkt gidebilme hakkı elde ettik. İyi işler yapıyoruz. Gelecek yıl aynı zamanda Avrupa Ligi'nde oynayacağız. Bu ligde çok fazla genç oyuncuya şans vereceğiz. Türk voleybolunun geleceği için genç ve geleceği olan yetenekli oyuncularla devam edeceğiz. 1-2 yıl içinde yeni bir milli takım oluşturacağız. 2019 Avrupa Şampiyonası için hazırlanacağız."



- Kurek: "İkinci devre takıma katkı sağlayacağım"

Ziraat Bankası'nın Polonyalı yıldızı Bartosz Kurek ise yaşadığı sakatlık nedeniyle geride kalan 10 haftada takıma çok fazla katkı sağlayamadığını söyledi.

Lige mükemmel bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Kurek, "Bu gidişatımız gayet güzel. Sadece puansal anlamda değil, play-off'lara psikolojik olarak bir adım önde girmek de önemli. Ziraat Bankası'na ilk şampiyonluğu kazandırmak istiyoruz. Kötü bir dönem geçirdim. İkinci yarının başlamasıyla beraber takıma katkı sağlayabileceğim." diye konuştu.

Kurek, CEV Kupası'na ilişkin de "Avrupa'da olmak önemli. Bu kupada çok uzun gidebiliriz. Umarım sezon bittiği zaman biz ve taraftarlarımız çok mutlu olur." şeklinde görüş belirtti.