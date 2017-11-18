Giovanni Guidetti yılın başantrenörü seçildi
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı başantrenörü Giovanni Guidetti, ‘Yılın Başantrenörü’ seçildi.
"Ödülü takıma, ekibime ve aileme armağan ediyorum"
Bu ödül için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bu ödülün benim için tek bir anlamı var: İyi bir takım, iyi bir teknik ekip. Onlar olmadan işimi istediğim gibi yapamam ve istediğim sonuçlara ulaşmam mümkün olmaz. Biz büyük bir aileyiz ve kolektif olarak başarmak için çok çalışıyoruz. Bu ödülü kazandıysam sebebi oyuncular, teknik ekip ve bana desteğini esirgemeyen ailemin katkılarıdır. Çünkü bir koç tek başına başarıya ulaşamaz" ifadelerini kullandı.
VakıfBank Devler Ligi'nde D Grubu'nda
CEV Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene mutlu sona ulaşan VakıfBank'ın bu sene gruplarda karşılaşacağı rakipleri de Moskova'daki CEV Gala Gecesi'nde belli oldu. Buna göre sarı-siyahlılar D Grubu'nda Dinamo Moskova, Galatasaray ve Grot Budowlani Lodz'la mücadele edecek. VakıfBank, gruptaki ilk maçında 12-14 Aralık haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:46
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Biz ne farklar gördük!
Toplam 8
Yorum
adalet o farkları nasıl kapattığınızıda 2010-2011 sezonunda gördük. takımıda kendinizide dünyaya rezil ettiniz.
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
evet borç 412 milyon euro kur farkından dolayı yüksek gözüküyor euro 1 liraya düşse borç 412 milyon tl bide bu açıdan bakın
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 3
Yorum
Baboş Akhisar Maçında Penaltınız verildi, rakip 10 kişi bırakıldı, 7 de verildi.. Kusura bakma Fikocum hakem golü de kendisi mi atsa idi ?
Giovanni Guidetti yılın başantrenörü seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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