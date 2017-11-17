 Voleybol'da haftanın programı – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Voleybol'da haftanın programı

    Voleybol'da haftanın programı

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 8, Efeler Ligi'ne ise 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.

    Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın, Efeler Ligi'nde ise 10. hafta müsabakaları 19 Kasım Pazar günü oynanacak.

    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programları şöyle:

    - Vestel Venus Sultanlar Ligi

    Yarın:

    14.00 Halkbank-Galatasaray (TVF Başkent)

    14.00 Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

    16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

    16.00 Vakıfbank-Çanakkale Belediyespor (Vakıfbank Spor Sarayı)

    16.30 Seramiksan-İlbank (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

    17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Cengiz Göllü)

    - Efeler Ligi

    19 Kasım Pazar:

    14.00 Beşiktaş-İnegöl Belediyespor (BJK Akatlar)

    15.00 Jeopark Kula Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (GS Park)

    15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası (Haldun Alagaş)

    15.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Fenerbahçe (Afyonkarahisar Atatürk)

    16.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Arkas Spor (Torul)

    17.00 Halkbank-Maliye Piyango (TVF Başkent)

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:07
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