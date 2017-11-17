Voleybol'da haftanın programı
Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 8, Efeler Ligi'ne ise 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın, Efeler Ligi'nde ise 10. hafta müsabakaları 19 Kasım Pazar günü oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programları şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Halkbank-Galatasaray (TVF Başkent)
14.00 Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
16.00 Vakıfbank-Çanakkale Belediyespor (Vakıfbank Spor Sarayı)
16.30 Seramiksan-İlbank (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Cengiz Göllü)
- Efeler Ligi
19 Kasım Pazar:
14.00 Beşiktaş-İnegöl Belediyespor (BJK Akatlar)
15.00 Jeopark Kula Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (GS Park)
15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası (Haldun Alagaş)
15.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Fenerbahçe (Afyonkarahisar Atatürk)
16.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Arkas Spor (Torul)
17.00 Halkbank-Maliye Piyango (TVF Başkent)
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:07
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Martin Linnes yolcu
Toplam 5
Yorum
hagi10 mariano nun alternatifi kim olcak adamı gönderiyosunuz. sağa mariano kaan ayhan...sola asamoah aziz behiç çok iyi olur lines ve lato gönder
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Fener Mesut için aportta
Toplam 3
Yorum
Futbol Feneri de listeye eklediniz ya daha bişi demiyorum, çok komik sadece...34 yaşında gelir ona bişi diyemem, gerçekçi olun.
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''Sabotaj olsa gereğini yaparım''
Toplam 4
Yorum
selçuk kafan 1960 larda kalmış.Ama F1 de yarışacaz öylemi.Bunada bireysel hata diyeceksin.Şansızlık diyorsun evet doğru.Tek şansızlığımız sen olman
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