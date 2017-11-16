Manisa’nın genç sultanları galibiyetle kapattı
Manisa Büyükşehir Belediyespor Genç Voleybol takımı ligin ikinci haftasında karşılaştığı Ata Spor'u 3-2 mağlup etmeyi başararak haftayı galibiyetle kapattı.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:32
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İngilizler çıldırdı
Toplam 13
Yorum
hagi10 az akıllı olun ya ocakta 33 yaşına gircek adama hemde avrupadaki bir takım 10 milyon euro verir mi
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Bebek'te Arda Turan buluşması
Toplam 16
Yorum
Gsli Allah aşkına şu ardayı bırakın. Her fırsatta adam satan futbolunu değil çenesini konuşturan hep magazin peşinde koşan adamla Gsmizin işi yok
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İngilizler çıldırdı
Toplam 13
Yorum
nuri hatta barcelona istiyor
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