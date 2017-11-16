 Manisa’nın genç sultanları galibiyetle kapattı – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Manisa’nın genç sultanları galibiyetle kapattı

    Manisa’nın genç sultanları galibiyetle kapattı

    Manisa Büyükşehir Belediyespor Genç Voleybol takımı ligin ikinci haftasında karşılaştığı Ata Spor'u 3-2 mağlup etmeyi başararak haftayı galibiyetle kapattı.

    Gençler Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci hafta müsabakasında Ata Spor ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Manisa temsilcisi 3-2 kazandı. Antrenör Caner Doğançay ve Yardımcı Antrenörler Selin Etker ile Dudu Korkmaz ile genç voleybolcuların hem yarışmacı kültüre alışmaları hem de profesyonel takıma oyuncu kazandırmayı amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen haftalarda da rakipleri karşısında galip gelerek, bölge şampiyonasında boy göstermeyi hedefliyor.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:32
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