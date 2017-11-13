 Seramiksan kötü gidişi sonlandırdı – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    kötü gidişi sonlandırdı

    Seramiksan kötü gidişi sonlandırdı

    'nde sezona 2'de 2 ile başladıktan sonra üst üste 4 yenilgi alan , son olarak deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek kötü gidişi sonlandırdı.

    Turgutlu temsilcisi, hafta sonunda konuk edeceği son sıradaki İlkbank'ı da dize getirerek zorlu fikstür öncesi moral bulmak istiyor. , ilk yarının son 3 sınavında şampiyonluk adaylarından Eczacıbaşı VitrA (D), Vakıfbank ve Fenerbahçe (D) ile üst üste karşı karşıya gelecek.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:43
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