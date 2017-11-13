Seramiksan kötü gidişi sonlandırdı

Turgutlu temsilcisi, hafta sonunda konuk edeceği son sıradaki İlkbank'ı da dize getirerek zorlu fikstür öncesi moral bulmak istiyor. Seramiksan, ilk yarının son 3 sınavında şampiyonluk adaylarından Eczacıbaşı VitrA (D), Vakıfbank ve Fenerbahçe (D) ile üst üste karşı karşıya gelecek.