Seramiksan kötü gidişi sonlandırdı
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezona 2'de 2 ile başladıktan sonra üst üste 4 yenilgi alan Seramiksan, son olarak deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek kötü gidişi sonlandırdı.
Turgutlu temsilcisi, hafta sonunda konuk edeceği son sıradaki İlkbank'ı da dize getirerek zorlu fikstür öncesi moral bulmak istiyor. Seramiksan, ilk yarının son 3 sınavında şampiyonluk adaylarından Eczacıbaşı VitrA (D), Vakıfbank ve Fenerbahçe (D) ile üst üste karşı karşıya gelecek.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:43
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Tekmeci Evra’yı Fener’e yazdılar!
Toplam 2
Yorum
ben bu ben Evet bir bu kalmıştı fenerbahçenin engin para havuzundan cukka yapmayan. Emreyi gönder Evrayı al, çok iyi fikir.
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Medel ''Beşiktaş taraftarına çok şaşırdım''
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) Türkiye Kupasında net olarak mitroviç-fatih-medel-orkan ve lensi banko olarak görmek isterim bütün maçlarda.. maç temposu lazım bunlara.....
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İngilizlerden sürpriz Oğuzhan çıkışı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie :) oy veren ingilizlerin yüzde42si bizim beğenmediğimiz oğuzhana talip :D cenk golcüleri örnek aldı adamın yanında atiba usta var tık yok :D :D
Seramiksan kötü gidişi sonlandırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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