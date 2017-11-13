 Fener gruplara kaldı – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Fener gruplara kaldı

    Fener gruplara kaldı
    Dünya Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 3. tur rövanş karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Posojilnica'yı 3-0 yendi. Sarı-lacivertliler setleri 25-22, 25-16, 26-24 önde bitirdi. İlk maçı da aynı skorla kazanan sarı- lacivertliler, bu sonucun ardından gruplara yükseldi.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:08
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