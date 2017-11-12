 Bravo Vakıfbank – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Bravo Vakıfbank

    Bravo Vakıfbank

    CEV Şampiyonlar Ligi’nde Minchanka Minks’e ilk maçtaki gibi set vermeyen temsilcimiz, gruplara kalmayı başardı. 77 dakika süren maçın setleri ise; 25-21, 25-16, 25-16 sona erdi

    VAKIFBANK Bayan Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 3. tur rövanş maçında Belaruslu rakibi Minchanka Minsk'i 3-0 mağlup ederek gruplara kaldı. Deplasmanda set vermediği rakibini rövanşta aynı skorla geçen temsilcimiz, 77 dakika süren mücadelenin setlerini de; 25-21, 25-16 ve 25-16 aldı. Oldukça çekişmeli geçen ilk iki setten sonra turu garantileyen Vakıf, son sette rotasyona gitti.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:26
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