Bravo Vakıfbank

CEV Şampiyonlar Ligi’nde Minchanka Minks’e ilk maçtaki gibi set vermeyen temsilcimiz, gruplara kalmayı başardı. 77 dakika süren maçın setleri ise; 25-21, 25-16, 25-16 sona erdi

VAKIFBANK Bayan Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 3. tur rövanş maçında Belaruslu rakibi Minchanka Minsk'i 3-0 mağlup ederek gruplara kaldı. Deplasmanda set vermediği rakibini rövanşta aynı skorla geçen temsilcimiz, 77 dakika süren mücadelenin setlerini de; 25-21, 25-16 ve 25-16 aldı. Oldukça çekişmeli geçen ilk iki setten sonra turu garantileyen Vakıf, son sette rotasyona gitti.