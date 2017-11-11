 Vakıf tur peşinde – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Vakıf tur peşinde

    Vakıf tur peşinde
    VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 3. tur rövanş maçında bugün Belarus'un Minchanka ekibi ile karşılaşacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, 17.00'de başlayacak. Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan VakıfBank, 2 set alırsa gruplarda mücadele etme hakkı elde edecek.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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