Seramiksan gurbette
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde 6 maçta 2 galibiyetle yetinen Seramiksan, yarın Nilüfer Belediyespor'a konuk olacak. Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Ligde tek galibiyeti bulunan Çanakkale Belediyespor da Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı ağırlayacak. Anafartalar Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.00'de start alacak.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:51
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 2
Yorum
HASSABEYİ Arda gelip buralar bndn sorulur ben barçadan geldim tripleri içine girerse olmaz takımın LİDERi TUDOR ona karşı tavır istmyrz yerini bilsin
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Karşılıklı köprüleri attılar
Toplam 10
Yorum
Erol Ardayı istemiyenlere bakın ya beşiktaşlı yada fenerbahçeli
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Yıldırım el koydu
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA YILDIRIM EL KOYACAGINA ÖZGÜR YANKAYA VE CÜNEYTE DÜDÜK ASTIRAMAYAN AZİZ YILDIRIM TAKIMDAN ELİNİ ÇEKSİN
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