 Seramiksan gurbette – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    gurbette

    Seramiksan gurbette

    VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde 6 maçta 2 galibiyetle yetinen , yarın Nilüfer Belediyespor'a konuk olacak. Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Ligde tek galibiyeti bulunan Çanakkale Belediyespor da Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı ağırlayacak. Anafartalar Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.00'de start alacak.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Seramiksan gurbette haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.