VakıfBank’tan Avrupa’da iyi başlangıç
2017-2018 sezonuna Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu ile başlayan ve Sultanlar Ligi’nde yoluna kayıpsız devam eden VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Minchanka Minsk takımını 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Beyaz Rusya ekibi Minsk, mücadelenin başında 8-2 öne geçse de VakıfBank sahaya ağırlığını koydu ve ilk seti 25-17 kazandı. İkinci sette üstünlüğünü rakibine iyice hissettiren sarı-siyahlılar arzuladığı oyunu sahaya yansıttı ve 25-20 ile 2-0 öne geçti. Üçüncü sette ise çekişmeli anlar yaşandı. Karşılıklı sayılarla geçen sette ilk teknik molayı 16-13 VakıfBank önde tamamladı. Set sonunda da Zhu Ting ile etkili olan sarı-siyahlılar, tecrübesini konuşturunca seti 29-27, mücadeleyi de 3-0 kazandı.
VakıfBank ile Minchanka Minsk arasındaki rövanş karşılaşması 11 Kasım'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 20:46
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''Milli Takım’da yokuz!''
Toplam 12
Yorum
İHANET Resmen millete ihanet ediyorlar. İlgililerden gık yok. Eğer başka takım olsaydı yandıydı. ama Hido da bunların uşağı. Defolsunlar ve hiç gel
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F.Bahçe'de kadro dışı yok! Transfer başladı...
Toplam 15
Yorum
SELIM H.Alinin ,guilano.dirar ve rus oyuncunun demekki cok menmun ,hatta h.aliyi kaptan yapmasindan futboldan ve futbocudan nekadar anladigi bell
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 14
Yorum
Aslan BU UCAN TEKME ILETRABZON MACINDA FERNANDONUN YEDIGI DARBENIN NE FARKI VAR? UTANIN O HAKEME MÜKAFAT TIFIL HAKEME IDAM YUH INSANMISINIZ?
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