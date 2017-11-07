Fenerbahçe filede avantaj peşinde

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 3. turu ilk maçında yarın Avusturya temsilcisi Posojilnica'yla karşılaşacak.

Avusturya'nın Klagenfurt şehrindeki The Sportpark Arena'da oynanacak maç TSİ 22.20'de başlayacak.

Şampiyonaya bu turdan katılan sarı-lacivertli takım, Avusturya'da avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Avusturya temsilcisi de şampiyonaya bu turdan itibaren katılıyor.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 12 Kasım Pazar günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.