Fenerbahçe filede avantaj peşinde
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 3. turu ilk maçında yarın Avusturya temsilcisi Posojilnica'yla karşılaşacak.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 3. turu ilk maçında yarın Avusturya temsilcisi Posojilnica'yla karşılaşacak.
Avusturya'nın Klagenfurt şehrindeki The Sportpark Arena'da oynanacak maç TSİ 22.20'de başlayacak.
Şampiyonaya bu turdan katılan sarı-lacivertli takım, Avusturya'da avantajlı bir skor elde etmek istiyor.
Avusturya temsilcisi de şampiyonaya bu turdan itibaren katılıyor.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 12 Kasım Pazar günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:45
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Talisca vites yükseltti
Toplam 2
Yorum
bjkli seni seviyoruz talisca ama unutma hiç kimse ama hiç kimse BEŞİKTAŞ tan büyük değildir
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Talisca vites yükseltti
Toplam 2
Yorum
bjkli seni seviyoruz talisca ama unutma hiç kimse ama hiç kimse BEŞİKTAŞ tan büyük değildir
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 65
Yorum
arsen l. Herşey BJK maçından sonra başladı.Hani Ali Palabıyık tan sonra.Hak yerseniz böyle olur.Şimdi yalvarın BJK ye de GS yi yensin.
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