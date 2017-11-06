 VakıfBank, Belarus'ta avantaj peşinde – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    , Belarus'ta avantaj peşinde

    VakıfBank, Belarus'ta avantaj peşinde

    CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. tur ilk maçında , yarın Belarus temsilcisi Minchanka ile deplasmanda karşılaşacak.

    Belarus'un başkenti Minsk'te saat 17.00'de başlayacak karşılaşma, Uruchje Spor Salonu'nda oynanacak. Son Avrupa şampiyonu , deplasmanda iyi bir sonuç alarak tur atlamak için avantaj elde etmek istiyor. Bu sezon şampiyonaya 3. turdan başlayan VakıfBank, rakibini geçmesi durumunda adını grup aşamasına yazdıracak. Minchanka ise bir önceki turda Fransız temsilcisi Rocheville Le'yi iki maçta da 3-2 yenerek sarı-siyahlı ekibin rakibi oldu. Bu karşılaşmanın rövanşı, 11 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:19
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