VakıfBank, Belarus'ta avantaj peşinde
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. tur ilk maçında VakıfBank, yarın Belarus temsilcisi Minchanka ile deplasmanda karşılaşacak.
Belarus'un başkenti Minsk'te saat 17.00'de başlayacak karşılaşma, Uruchje Spor Salonu'nda oynanacak. Son Avrupa şampiyonu VakıfBank, deplasmanda iyi bir sonuç alarak tur atlamak için avantaj elde etmek istiyor. Bu sezon şampiyonaya 3. turdan başlayan VakıfBank, rakibini geçmesi durumunda adını grup aşamasına yazdıracak. Minchanka ise bir önceki turda Fransız temsilcisi Rocheville Le'yi iki maçta da 3-2 yenerek sarı-siyahlı ekibin rakibi oldu. Bu karşılaşmanın rövanşı, 11 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:19
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'Terim baskısı'
Toplam 16
Yorum
adalet Beyler Fatih Terimin Galatasaray divan kurulu üyesi olduğunu unuttunuz galiba.
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27 yılın en kötüsü
Toplam 5
Yorum
üzgün fenerli. Bence tepkimizi koymamız lazım büyük fenerbahçe taraftarı.Ben iki senedir maçlara gitmiyorum.Bence sizlerde gitmeyin anlasınlar.
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Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı
Toplam 16
Yorum
yolcu videyo hakem sistemi bu yüzden olmalı faydası bu gibi düdükleri kaldırır ortadan
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