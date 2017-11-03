Öğretmenler Günü anısına voleybol turnuvası
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen voleybol turnuvası başladı.
Voleybol turnuvasını öğretmenler arasında sosyal ve sportif aktiviteleri arttırmaya çalıştıklarını vurgulayan Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Mustafa Çiçek, "24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen voleybol turnuvasını öğretmenler arasında kaynaşma, dayanışma ve kardeşlik bağlarının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattık. İlçemizde turnuva birincisi olan takımımız, Adıyaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenecek olan Valilik Kupası müsabakasına katılmaya hak kazanacaktır. Turnuvalara katılacak takımlara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen voleybol turnuvasının açılışına Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Yenigün, kurum amirleri ve sporseverler katıldı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:03
-
Abdullah Avcı'dan UEFA'ya tepki
Toplam 4
Yorum
cambaz Avci Neyin kafasini yasiyorsun sen Avci ? Avusturya ve Alman ayni millet mi ? Senin ülkenin komsu hakemi gelse?gerçi O'da düsman ya.. bi yürügit
-
Dursun Özbek'ten Feghouli açıklaması!
Toplam 10
Yorum
Gs 1905 Temıiz bi ligyarısı ıstıyoruz, hak veadalet. olcay ılefeghouli nın cezası nasıl aynı olabılır olayıbaslatan o noktaya getıren olcay degılmi
-
Dursun Özbek'ten Feghouli açıklaması!
Toplam 10
Yorum
abuzer sayın başkanım bu futbol federesyonundan herşey beklenir bu böyle devam ederse korkarım seyirciyide sahaya indirir
Öğretmenler Günü anısına voleybol turnuvası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.