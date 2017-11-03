Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen voleybol turnuvası başladı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenledikleri 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına voleybol turnuvası Kahta Atatürk Spor Salonunda BİST Anadolu Lisesi ile Mülk Ortaokulu Müdürlüğü arasında yapılan maç ile başladı.



Voleybol turnuvasını öğretmenler arasında sosyal ve sportif aktiviteleri arttırmaya çalıştıklarını vurgulayan Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Mustafa Çiçek, "24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen voleybol turnuvasını öğretmenler arasında kaynaşma, dayanışma ve kardeşlik bağlarının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattık. İlçemizde turnuva birincisi olan takımımız, Adıyaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenecek olan Valilik Kupası müsabakasına katılmaya hak kazanacaktır. Turnuvalara katılacak takımlara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.



24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen voleybol turnuvasının açılışına Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Yenigün, kurum amirleri ve sporseverler katıldı.