Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemine flaş sözler! "Orada olmayı hak etmiyor"
Kayserispor ve Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya gelecekler. İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele 26 Mayıs Perşembe günü saat 20:45'de başlayacak. İki ekibin müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, görev alacak Meler'i sert sözlerle eleştirdi. Uluç, "Kayserispor, Sivasspor, A Spor ve izleyiciler final maçında olmayı hak ediyor ama Halil Umut Meler performansından dolayı orada olmayı hak etmiyor." dedi.