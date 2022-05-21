YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu! Peki Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe Süper Lig maçını CANLI İZLE | Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında Malatya'da karşı karşıya gelecekler. Ligin son haftasında oynanacak olan zorlu mücadelede sarı lacivertli ekip sahaya Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun 11'i ile çıkacak. Müsabaka 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Maç Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını CANLI izle...