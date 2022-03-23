Volkan Demirel A Spor'a konuştu! "Arda Güler..."

Süper Lig'in zorlu ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Teknik Direktörü Volkan Demirel, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki teknik direktör takımın performansından oyuncularına, A Milli Futbol Takımı'ndan Emre Mor'un yükselişine kadar birçok konuya açıklık getirirken Fenerbahçeli genç yıldız adayı Arda Güler hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Demirel, "İmkanlarımız belki kısıtlı olabilir ama biz her zaman önümüze bakıp neleri daha iyi yapabiliriz diye düşünüyoruz. Hedefimiz yukarı sıralar. UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi. Emre Mor örneği var önümüzde. Emre'nin bir mentöra ihtiyacı vardı. Ona neler kapabileceğini ve kapasitesini anlattık. Benim arkadaşça davranmam Emre'ye çok yardımcı oldu. Arda Güler ile çalışma fırsatım oldu. Çok yetenekli bir kardeşimiz. Doğru bir planlama ile karşılığını alırsınız. İnşallah her şey gönlüne göre olur." dedi.