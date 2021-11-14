Visca devre arasında Trabzonspor'a geliyor mu?

İlk 12 haftada 30 puan toplayan Trabzonspor milli araya 7 puan farkla lider girdi. Bordo mavili ekip, devre arasında yapacağı transferler için çalışmalara şimdiden başladı. Hücum bölgesine oyuncu arayan Trabzonspor, Başakşehirli Edin Visca'yı radarına aldı. Konu ile ilgili A spor yorumcusu Hamdi Aslan açıklama yaptı. Aslan, "Visca ligimizin en özel oyuncularından birisi. Başakşehir'in son haftalardaki futboluna çok katkı sağladı. Ayrılırsa Başakşehir takımının kimyası bozulabilir. Trabzonspor'un da o bölgeye çok ihtiyacı var. Bana zor geliyor." dedi. | Trabzonspor haberleri