Vasilije Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..."

Euroleague finalinde Anadolu Efes ile Real Madrid, Belgrad'da karşılaştı. Temsilcimiz İspanyol devini 58-57 mağlup etti ve kupayı üst üste ikinci kez ülkemize getirdi. Maçtan sonra Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Vasilije Micic, önemli açıklamalarda bulundu. Micic, "Taraftarlarımıza minnettarız. Çok fazla kafa yormuyorum. Anı yaşıyorum ve Koç Ergin Ataman'ın bana tavsiyesi bu. Maçın tamamında ne yapacağınız net değil. Spontane gelişiyor pek çok şey. Bu şutları çok kullandım. Benim için bir şey fark etmiyor." dedi.