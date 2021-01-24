Usta isimler yorumladı! N'Sakala'nın Halil Akbunar'a yaptığı müdahale penaltı mı?

A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Feyyaz Uçar, Levent Tüzemen ve Reha Kapsal, Ender Bilgin'in moderatörlüğündeki Takım Oyunu programında Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Beşiktaş - Göztepe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Usta isimler, mücadelenin 53. dakikasında Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş ceza sahasında Halil Akbunar'a yaptığı müdahaleyi yorumladı. Peki, N'Sakala'nın Halil Akbunar'a yaptığı müdahale penaltı mı? İşte yanıtı...