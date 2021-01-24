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Web Tv Video Usta isimler yorumladı! N'Sakala'nın Halil Akbunar'a yaptığı müdahale penaltı mı?

Usta isimler yorumladı! N'Sakala'nın Halil Akbunar'a yaptığı müdahale penaltı mı?

Usta isimler yorumladı! N'Sakala'nın Halil Akbunar'a yaptığı müdahale penaltı mı?
24.01.2021 | 22:32

A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Feyyaz Uçar, Levent Tüzemen ve Reha Kapsal, Ender Bilgin'in moderatörlüğündeki Takım Oyunu programında Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Beşiktaş - Göztepe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Usta isimler, mücadelenin 53. dakikasında Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş ceza sahasında Halil Akbunar'a yaptığı müdahaleyi yorumladı. Peki, N'Sakala'nın Halil Akbunar'a yaptığı müdahale penaltı mı? İşte yanıtı...