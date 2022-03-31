Ukraynalı genç sporcular Türkiye'ye geliyor!

Türkiye, Ukraynalı genç sporculara ev sahipliği yapacak. Ukrayna ile Rusya arasına geçen savaştan dolayı Ukraynalı 143 genç futbolcu Türk takımlarının altyapılarında çalışacak. Detayları Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı. Ağaoğlu, "Ukrayna'daki 143 genç futbolcu, ülkelerindeki durum çözülene kadar Türk takımlarının altyapılarında çalışacak. İmkanı olan kulüplerimizde kalacaklar. Rizespor, Trabzonspor... İmkanları olmayan kulüpler adına da Trabzonspor ve Rizespor olarak bu görevi üstlendik." dedi.