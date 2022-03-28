TÜRKİYE İTALYA CANLI İZLE | Türkiye - İtalya maçı öncesi 3 ayrılık! Zorlu maç ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Türkiye İtalya CANLI İZLE | A Milli Futbol Takımı'mız Portekiz'e karşı oynadığı Katar 2022 Dünya Kupası play off maçında 3-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Ay Yıldızlı ekip İtalya ile yapılacak olan hazırlık maçını kazanıp moral depolamak istiyorlar. Maç öncesinde Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkartıldılar. Türkiye - İtalya karşılaşması 29 Mart Salı akşamı saat 21:45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Portekiz - Türkiye maçını CANLI izle...