TÜRKİYE İTALYA CANLI İZLE | İşte Türkiye ve İtalya'nın ilk 11'leri... Maç ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta?

Türkiye İtalya CANLI İZLE | A Milli Futbol Takımı'mız, Katar 2022 Dünya Kupası play off maçında Portekiz'e karşı Porto'da 3-1 mağlup oldu ve bu sonuçla Dünya Kupası biletini alma şansını kaybetti. Son Avrupa Şampiyonu İtalya ise Kuzey Makedonya'ya karşı 1-0 kaybederek Dünya Kupası'na gidiş biletini kaçırdı. Milliler, İtalya ile yapacakları hazırlık maçında galibiyet alıp moral depolamak istiyorlar. Zorlu maç öncesinde Ay Yıldızlı ekibin ilk 11'i Altay, Merih, Ozan, Çağlar, Mert, Dorukhan, Hakan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes şeklinde açıklandı. İtalya ise sahaya Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Tonali, Cristante, Pessina, Zaniolo, Scamacca, Raspadori 11'i ile çıkacak. Türkiye - İtalya karşılaşması 29 Mart Salı akşamı saat 21:45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Türkiye - İtalya maçını CANLI izle...